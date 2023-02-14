Сын Трампа: США с помощью НЛО отвлекают внимание от взрывов на "Северных потоках"

Сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший отреагировал на информацию о появлении неопознанных летающих объектов в небе над США.

По его мнению, власти США, распространяя сведения об НЛО, хотят отвлечь внимание общественности от ЧП на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против РФ", — подчеркнул Трамп-младший в Instagram*.

Сын бывшего президента США прикрепил к своему посту коллаж, на котором написано: "Штаты подорвали "Северный поток".

Ранее похожее мнение о сбитых НЛО выразил экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден. Он назвал сообщения о неизвестных объектах в воздушном пространстве "отвлекающим манёвром".

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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