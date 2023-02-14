Офицеры MI5 выдали себя за россиян для поимки обвиняемого в шпионаже в пользу России

Бывший охранник британского посольства в Германии Дэвид Смит обвиняется в сборе секретных данных в пользу России.

В 2020 году подозреваемый в шпионаже отправил военному атташе России в Берлине Сергею Чухрову письмо, в котором содержалась конфиденциальная информация о британском посольстве и его сотрудниках. После этого контрразведка MI5 решила провести операцию, чтобы разоблачить шпиона. Один из офицеров выдал себя за сотрудницу российской разведки Ирину, другой представлялся россиянином Дмитрием, который якобы сотрудничал с Лондоном.

Смиту предложили собрать информацию о "Дмитрии". Охранник записал его действия на видео. Затем "Ирина" заявила Смиту, что некто передал данные британцам, которые могут навредить России. Охранник поинтересовался, какая именно помощь ей требуется.

После задержания в доме Смита прошёл обыск, в ходе которого выяснилось, что охранник отсканировал копии письма бывшему премьеру Борису Джонсону и другие документы, касающиеся торговых вопросов. Также была найдена флешка с фотографиями сотрудников посольства, дипломатических паспортов и видеозаписи.

Прокуроры уверены, что Смит собирал эти и другие данные для России в обмен на деньги. Бывший охранник настаивает, что не получал вознаграждения за информацию, сообщает РБК.

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