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Генсек ООН Гутерреш отказался участвовать в украинском мероприятии по случаю годовщины СВО

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отклонил приглашение Киева поучаствовать в мероприятии в поддержку Украины по случае годовщины российской спецоперации.

Генсек ООН Гутерреш отказался участвовать в украинском мероприятии по случаю годовщины СВО

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, генсек ООН не намерен посещать встречи, организованные лишь одной стороной конфликта.

"Антониу Гутерреш заявил, что не будет принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине", — сказал собеседник агентства.

По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, Гутерреш и другие высокопоставленные представители ООН пока не уведомляли его о своих планах по участию в каких-либо активностях по случаю годовщины специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО. Он намекнул на некие "великие события", которые запланированы на 23 и 24 февраля.

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Прогноз по Украине на весну 2023 года
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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