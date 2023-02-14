Депутат Швыткин: новая тактика ВС РФ заставит Зеленского подписать капитуляцию 23 февраля

Новая тактика российского командования, применённая в зоне СВО, заставит президента Украины Владимира Зеленского подписать капитуляцию, уверен российский парламентарий Юрий Швыткин.

Все просчёты ВС РФ на первых этапах спецоперации были учтены, и к настоящему моменту выработаны новые тактические способы ведения боевых действий, пояснил зампред комитета Госдумы РФ по обороне.

В Министерстве обороны учли опыт контртеррористических операций в Чеченской Республике, привнесли множество новшеств, а потому сопротивление противника уже вскоре будет сломлено.

"Я лично считаю, что президент Украины Владимир Зеленский должен подписать капитуляцию 23 февраля", — заявил Швыткин в интервью изданию "Украина.Ру".

У Запада остался единственный способ спасти киевский режим, пояснил депутат, передать ядерное оружие. Но в таком случае НАТО станет прямым участником конфликта, а войны с Россией не хотят ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

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