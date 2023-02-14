По сообщению Норвежской разведывательной службы (NIS), после тридцатилетнего перерыва Россия вернулась к практике патрулирования северных морей кораблями с тактическими ядерными боезарядами на борту.
Последний раз российский Северный флот оснащался ядерным оружием ещё во времена холодной войны, напоминает ведомство в своём докладе.
"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", — говорится в опубликованном документе.
Расчёты разведслужбы Норвегии показывают, что если подобное вооружение будет применено в операции против стран НАТО, это станет очень серьёзной угрозой для альянса.
Ранее бывший украинский парламентарий заявил, что последние заявления Киева дали Кремлю законные основания применить ядерное оружие.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.