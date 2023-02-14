Норвежская разведка: РФ вернула практику СССР и впервые за 30 лет вывела в море корабли с ядерным оружием

По сообщению Норвежской разведывательной службы (NIS), после тридцатилетнего перерыва Россия вернулась к практике патрулирования северных морей кораблями с тактическими ядерными боезарядами на борту.

Последний раз российский Северный флот оснащался ядерным оружием ещё во времена холодной войны, напоминает ведомство в своём докладе.

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", — говорится в опубликованном документе.

Расчёты разведслужбы Норвегии показывают, что если подобное вооружение будет применено в операции против стран НАТО, это станет очень серьёзной угрозой для альянса.

Ранее бывший украинский парламентарий заявил, что последние заявления Киева дали Кремлю законные основания применить ядерное оружие.

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