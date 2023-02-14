American Thinker: Украина ставит под угрозу США и их союзников

Из-за одержимости американского правительства Украиной возникает угроза США и их союзникам. Такое мнение высказал обозреватель Эл Биненфелд в статье для издания The American Thinker.

Эксперт констатирует, что президент Джо Байден и военные совершают смертельную ошибку, оказывая крупнейшую военную помощь Киеву. Это настолько быстро и существенно истощает американские запасы оружия, что страна рискует утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности, полагает автор публикации.

Аналитик также задаёт вопрос, кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки.

Благодаря администрации Байдена ресурсы США теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей, заключил Биненфелд.

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