Полковник Макгрегор: цель США в войне с РФ не только "смена режима", но и большие деньги

Цель Вашингтона по ослаблению России вовсе не в том, чтобы "сменить режим" и привести страну к "демократии", а в банальной жажде наживы, заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По словам Макгрегора, Вашингтон ведёт борьбу за российские ресурсы.

"(Вашингтон. — Прим. ред.) развязал войну против России с целью не просто смены режима, а её уничтожения и, потенциального, расчленения. Я думаю, за этим стоят большие деньги, потому что у России есть ресурсы, минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство на триллионы долларов", — пояснил экс-советник в эфире Straight Calls with Douglas Macgregor.

Как подчеркнул Макгрегор, Америка встала на крайне "опасный путь", который может привести к прямому конфликту с Россией.

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