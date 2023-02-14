Global Times: Россия уже достигла стратегических целей СВО на Украине

Россия уже достигла стратегических целей, поставленных в рамках спецоперации на Украине, заявил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам, ВС страны "сформировали стабильную линию фронта к востоку от Днепра".

При этом политолог подчеркнул, что Украина, в свою очередь, не способна обороняться без поддержки США и Североатлантического альянса.

"На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты. Россия сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра", — заявил Сян в статье для Global Times.

Как подчеркнул аналитик, Киев полностью зависит от Вашингтона не только в контексте поставок оружия, но и в принятии решений.

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