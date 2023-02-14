Financial Times: США передадут Украине самолёты F-16, но не сейчас

Вашингтон может дать "зелёный свет" на поставки Украине военных самолётов F-16, заявил источник в США близкий к обсуждению. По его мнению, это произойдёт рано или поздно, но не сейчас.

Авторы открыто заявили, что, даже если Вашингтон собственноручно не предоставит киевскому режиму самолёты, это сделают другие страны, после "одобрения" Пентагона.

"Чиновники из Вашингтона признают, что они, скорее всего, предоставят Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта или, по крайней мере, дадут зелёный свет на передачу F-16 из других стран", — пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным аналитиков, сегодня, 14 февраля состоится встреча глав минобороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, которые обсудят вопрос поставок истребителей Украине. Однако, как подчеркнул источник издания, на повестке дня будет стоять вопрос передаче киевскому режиму боеприпасов.

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