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Politico: Вашингтон заявил, что у него нет лишних ракет ATACMS для Украины

Мир

У США нет лишних дальнобойных ракет ATACMS для передаче Украине, заявили американские аналитики со ссылкой на источник в военных кругах. Поставки киевскому режиму снарядов истощат собственные оборонные запасы Вашингтона.

Politico: Вашингтон заявил, что у него нет лишних ракет ATACMS для Украины

Речь идёт о дальнобойных ракетах с радиусом действия в 300 километров.

"Американские чиновники заявили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS. Передача ATACMS приведёт к истощению американских запасов и нанесёт урон готовности ВС США к будущему сражению", — передаёт Politico.

О каком конкретно сражении в будущем идёт речь, авторы не уточнили.

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Названо безумное оружие, которое могут поставить Украине
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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