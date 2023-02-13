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РВ: штурмовики "Отважных" уничтожили часть отряда, казнившего пленных бойцов ВС РФ в Макеевке

Мир

Штурмовики "Отважных" уничтожили часть отряда, казнившего пленных бойцов ВС РФ в Макеевке.

РВ: штурмовики "Отважных" уничтожили часть отряда, казнившего пленных бойцов ВС РФ в Макеевке

Ранее в Сети появилось видео, на котором боевики 80-й бригады ВСУ расстреляли безоружных военных ВС РФ. Позднее эта бригада была разгромлена в районе Кременной-Сватово.

Мотострелки "Отважных" штурмом взяли позиции украинских бойцов и с боем двинулись в направлении Красного Лимана. В ходе боя к штурмовикам "О" попал раненый боевик 80-й бригады. Военные РФ оказали необходимую первую помощь и отправили его в госпиталь. Однако из-за потери крови боевик ВСУ скончался.

"Остальные боевики были ликвидированы в ходе атаки", — сообщают корреспонденты "Русской Весны".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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