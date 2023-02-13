Штурмовики "Отважных" уничтожили часть отряда, казнившего пленных бойцов ВС РФ в Макеевке.
Ранее в Сети появилось видео, на котором боевики 80-й бригады ВСУ расстреляли безоружных военных ВС РФ. Позднее эта бригада была разгромлена в районе Кременной-Сватово.
Мотострелки "Отважных" штурмом взяли позиции украинских бойцов и с боем двинулись в направлении Красного Лимана. В ходе боя к штурмовикам "О" попал раненый боевик 80-й бригады. Военные РФ оказали необходимую первую помощь и отправили его в госпиталь. Однако из-за потери крови боевик ВСУ скончался.
"Остальные боевики были ликвидированы в ходе атаки", — сообщают корреспонденты "Русской Весны".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.