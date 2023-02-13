Писатель Садулаев заявил, что никаких мирных соглашений между Москвой и Киевом не может быть

Писатель из Чечни Герман Садулаев заявил, что никаких мирных соглашений между Москвой и Киевом не может быть.

Садулаев уверен, что между Россией и Украиной может быть перемирия, потому что обе стороны готовы продолжать борьбу. Он подчеркнул, что Киев не согласится на статус-кво, а Москва намерена освободить весь Донбасс.

Садулаев также заявил, что возможности Украины и России ещё не исчерпаны. По его словам, РФ только начинает переводить свою промышленность на "военные рельсы".

"Поэтому я пока что в сценарий перемирия и полную остановки огня по какой-то линии, не верю", — сказал Садулаев.

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