Историк Колеров: НАТО использует всё своё вооружение, за исключением ядерного оружия

Экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России, историк Модест Колеров заявил, что НАТО использует всё своё вооружение, за исключением ядерного оружия.

Колеров уверен, что запасы оружия у стран НАТО иссякают. Он считает, что спецоперация — это возможность для России проверить своё вооружение. По его мнению, полноценное неядерное втягивание всего военного потенциала НАТО на Украину неизбежно.

"Картонный слон оказался картонным, и ничего, кроме ядерного оружия и передовых ракетных систем, у них нет", — заявил Колеров.

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