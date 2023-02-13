Экс-разведчик Жюйе: Зеленский оставил Макрона без контрактов на восстановление Украины

Экс-разведчик DGSE Ален Жюйе заявил, что Владимир Зеленский оставил Эммануэля Макрона без контрактов на восстановление Украины.

В интервью Boulevard Voltaire Жюйе утверждает, что Зеленский передал право на восстановление Украины пенсионному фонду Black Rock из США. Ветеран разведки заявил, что Франция остаётся обделённой в этой ситуации. Он подчеркнул, что после завершения СВО восстановлением объектов Незалежной будут заниматься американские компании.

В связи с этим Жюйе не понимает, для чего Парижу продолжать инвестировать деньги в Киев, если в будущем не сможет их отбить. Он напомнил, что Франция уже потратила на СВО 7,5 млрд евро.

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