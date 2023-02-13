Запад преподнёс России уникальный подарок, хоть сам того и не понял, считает ветеран американской разведки Скотт Риттер.
В трансляции на своём YouTube-канале Риттер напомнил, что после распада Советского Союза был период, когда отношения между Россией и западными странами были очень тёплыми. И США со своими союзниками демонстрировали расположение к России.
Однако на самом деле американцы не испытывали к россиянам никого уважения. Они относились к ним как к поверженному противнику, цитирует Риттера "ПолитРоссия".
"Нам нравилось чувствовать себя хозяевами, когда мы приезжали в Россию и смотрели на русских, как на поверженного противника. Тогда мы им говорили, что необходимо довериться капитализму и тогда всё будет хорошо. Вместе с этим Запад в больших количествах покупал российские ресурсы по низким ценам", — отметил он.
Скотт Риттер полагает, что Запад совершенно не интересовало благополучие жителей России. А вот доступ к российским ресурсам очень даже интересовал. Однако в столицах европейских государств и в США совершенно не учли, что рано или поздно Россия положит конец такому положению дел.
Президент России Владимир Путин в своей знаменитой Мюнхенской речи (на конференции по безопасности в 2007 году) дал понять, что США более не смогут диктовать свои условия.
Запад в то время, сам того не понимая, оказал России большую услугу. США и их союзники своими агрессивными действиями и попытками давления дали понять России, что выбранный ею курс правильный.
По мнению Скотта Риттера, "Россия не просила о разводе, но США сами его дали".
"Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — подчеркнул он.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.