Скотт Риттер: Запад преподнёс России уникальный подарок, хоть сам того и не понял

Запад преподнёс России уникальный подарок, хоть сам того и не понял, считает ветеран американской разведки Скотт Риттер.

В трансляции на своём YouTube-канале Риттер напомнил, что после распада Советского Союза был период, когда отношения между Россией и западными странами были очень тёплыми. И США со своими союзниками демонстрировали расположение к России.

Однако на самом деле американцы не испытывали к россиянам никого уважения. Они относились к ним как к поверженному противнику, цитирует Риттера "ПолитРоссия".

"Нам нравилось чувствовать себя хозяевами, когда мы приезжали в Россию и смотрели на русских, как на поверженного противника. Тогда мы им говорили, что необходимо довериться капитализму и тогда всё будет хорошо. Вместе с этим Запад в больших количествах покупал российские ресурсы по низким ценам", — отметил он.

Скотт Риттер полагает, что Запад совершенно не интересовало благополучие жителей России. А вот доступ к российским ресурсам очень даже интересовал. Однако в столицах европейских государств и в США совершенно не учли, что рано или поздно Россия положит конец такому положению дел.

Президент России Владимир Путин в своей знаменитой Мюнхенской речи (на конференции по безопасности в 2007 году) дал понять, что США более не смогут диктовать свои условия.

Запад в то время, сам того не понимая, оказал России большую услугу. США и их союзники своими агрессивными действиями и попытками давления дали понять России, что выбранный ею курс правильный.

По мнению Скотта Риттера, "Россия не просила о разводе, но США сами его дали".

"Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", — подчеркнул он.