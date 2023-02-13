NYT объяснила закрытие Бахмута для гражданских: прелюдия к выводу ВСУ

Авторы The New York Times (NYT) объяснили закрытие Бахмута для гражданских "прелюдией к выводу украинских войск".

Ранее командир ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил, что украинские боевики закроют Бахмут (Артёмовск) с 13 февраля. Авторы NYT считают, что таким образом ВСУ собираются сдавать город.

"Запрет на доступ волонтерам может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя военные ВСУ настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом", — пишут американские журналисты.

Журналисты NYT подозревают, что Бахмут окружён союзными силами с трёх сторон. Единственный путь, которым могут пользоваться ВСУ, находится под регулярным огнём ВС РФ. Также американцы заявляют, что районы на западном берегу реки Бахмутка теперь простреливаются. Если ВС РФ возьмут Бахмут, то это станет "ключом для взятия всего Донбасса", подытожили авторы статьи.

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