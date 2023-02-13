Депутат Брыкин поддержал предложение Кадырова по поводу Харькова и Одессы

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин выразил поддержку предложению взять Одессу и Харьков, которое озвучил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Рамзан Ахматович прав. Полностью с ним согласен! Такое продвижение обеспечит безопасность России", — написал Брыкин в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, в данном случае речь идёт не только о безопасности самой России, но также всего мира в целом.

Ранее Кадыров, выступая на телеканале "Россия 1", призвал взять Одессу и Харьков ради безопасности РФ. А помимо этих городов, лидер Чечни предложил идти до Киева.

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