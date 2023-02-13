The Times: Британия оказалась в позорном положении из-за помощи Украине

Из-за изматывающей собственные военные ресурсы помощи Украине Британия оказалась в крайне неприятном положении, ведь руководство НАТО выбрало не её, а Германию главной ответственной за военную безопасность в Европе. Об этом написал журналист Эдвард Лукас в статье для британского издания The Times.

Обозреватель назвал сложившуюся ситуацию "позором" для британских ВС.

"Просто позор, что НАТО предпочли отдать руководство объединенной оперативной группой Германии с ее слабой армией, а не британским вооруженным силам", — сказано в статье.

Автор отметил, что из-за активной военной поддержки Киева у самой Британии осталось слишком мало техники и оружия. Таким образом, США отныне больше не рассматривают британскую армию как лучшую в Европе.

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