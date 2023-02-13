Экс-советник Кучмы Соскин: деньги США мешают Киеву заключить мирный договор с РФ

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что деньги США мешают Киеву заключить мирный договор с РФ.

Соскин заявил, что Киев уже давно бы подписал мирные соглашения, если бы США прекратили спонсировать Зеленского и снабжать страну вооружением. Экс-советник Кучмы в своём видео называет Украину "объектом" и "инструментом в руках США".

"Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с РФ", — заявил он на своем YouTube-канале.

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