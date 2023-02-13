На американском телевидении вместо сюжета про домашних животных вставили фрагмент с президентом Украины Владимиром Зеленским. Программу вели мужчина и женщина.
Ведущая в кадре произносит "нетерпеливая собака лает на хозяина". В этот момент на экране, очевидно, должно было появиться видео с собакой. Однако в кадре внезапно возник Зеленский, который говорит на английском "Огромное спасибо!"
После этого оба ведущих заливаются безудержным смехом, видимо, оценив столь "удачное совпадение".
Ранее в Сети появилось видео, как в киевском метро неожиданно зазвучала песня "День Победы". Реакция на неё украинцев была поразительной.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.