РВ: группировка "Отважных" пробилась вглубь эшелонированной обороны боевиков ВСУ

Группировка "Отважных" пробилась вглубь эшелонированной обороны боевиков ВСУ.

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) демонстрируют успехи на своём участке фронта. За четыре дня "Отважные" смогли прорваться на два километра на запад. Однако продвижение военных затрудняют мины, которые оставили после себя боевики ВСУ.

"Становится проблематично продвигаться как технике, так и личному составу. Поэтому больше приходится привлекать инженеров", — рассказал командир батальона.

Ранее "Отважные" взяли позиции ВСУ у Кременной и уничтожили опорный пункт украинских боевиков.

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