Тёзки дочери Ким Чен Ына по распоряжению властей КНДР должны сменить имя

По распоряжению властей Северной Кореи, все девочки, девушки и женщины страны, носящие имя Чжу Э, обязаны сменить его на другое, потому что именно так зовут любимую дочь Ким Чен Ына.

Как пишет newizv.ru, соответствующие приказы уже изданы местными властями в городах Пхенсон и Чонджу. В соответствии с ними в удостоверениях личности женщин с таким именем должны быть сделаны необходимые поправки.

"Министерство безопасности в городе Чонджу вызвало женщин, зарегистрированных под именем Чжу Э, и потребовало, чтобы они изменили свои имена", — поведал один из местных жителей.

Девочкам и женщинам, сменившим имя, предстоит оформить новые свидетельства о рождении. А носить имя Чжу Э будут иметь право только гражданки, принадлежащие к сомну "блистательных товарищей".

В 2014 году подобный приказ о смене имени уже получали те, кого родители назвали Чен Ын. Сделать это предлагалось в лучших северокорейских традициях, то есть в добровольно-принудительном порядке.

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