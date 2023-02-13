Илон Маск объяснил военному ведомству США происхождение летательных объектов в небе над страной

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал военным США, что на самом деле представляет собой сбитый в небе над США летательный аппарат.

Илон Маск поспешил успокоить военное ведомство США, представители которого рассматривают различные версии происхождения летательного аппарата, который был сбит в небе над страной.

"Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне", — объяснил Маск.

Ранее сообщалось, что Северное командование ПВО не исключило внеземное происхождение сбитых над США летательных объектов.

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