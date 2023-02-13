Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не успевают компенсировать расходы боеприпасов на Украине.
"Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится", — сказал Столтенберг журналистам.
Ранее издание Reuters сообщило, что запасы вооружения у западных стран серьёзно "истощились" из-за помощи Украине.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.