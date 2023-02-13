НАТО не поспевает за темпом расходования боеприпасов на Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не успевают компенсировать расходы боеприпасов на Украине.

"Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится", — сказал Столтенберг журналистам.

Ранее издание Reuters сообщило, что запасы вооружения у западных стран серьёзно "истощились" из-за помощи Украине.

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