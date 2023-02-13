Политолог: слова Санду и Зеленского о плане РФ по свержению власти в Молдавии — попытка добиться выгоды для Украины

Доктор исторических наук Игорь Ковалёв в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления президента Молдавии Майи Санду, согласно которым существует план диверсии, позволяющий свергнуть власть в республике и "передать страну России". Известно, что об этом говорила украинская сторона.

"Сообщения Зеленского о плане — звено в цепи попыток добиться хоть чего-то в свою пользу", — подчеркнул политолог.

Вместе с этим он напомнил, что Молдавия находится рядом с военными действиями. Республика уже втянута в конфликт, отметил эксперт.

"Ситуация зависит от позиции Кишинёва, который может помогать режиму Зеленского или же не делать этого и следовать национальным интересам. Не стоит забывать и о проблеме в Приднестровье. Не надо недооценивать риск дестабилизации в стране, но и говорить, что сейчас всё взорвётся, — неправильный подход", — заключил эксперт.

Ранее Санду указала на опасность дестабилизации в Молдавии и призвала парламентариев дать спецслужбам дополнительные полномочия.

"План на ближайший период предполагает привлечение диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, насильственные действия, нападение на некоторые государственные здания и захват заложников", — сказала президент.

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