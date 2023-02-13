Экс-советник Кучмы Соскин: ВС РФ будут наступать в Харьковской, Черниговской и Сумской областях

Российская армия не ограничится наступлением вдоль текущей линии вооружённого противостояния, она готовится расширить театр военных действий и на другие украинские регионы — Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Такой прогноз сделал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Путин будет усиливать в…* на всех направлениях — и через ракетно-бомбовые удары, дроновые по украинским городам, Киеву прежде всего, еще Львов почему-то не бьет, но будет бить однозначно. И обязательно этот фронт, который будет расширяться, его расширили на Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области — там обязательно они пойдут в наступление", — сказал Соскин в своём видеоблоге.

Экономист обратил внимание на то, что Россия методично выводит из строя всю украинскую энергоструктуру, добивая уцелевшие объекты.

"Поражены опять энергетические, недобитые объекты. Будем прямо говорить — идет добитие всего", — отметил Соскин.

Эксперт признался, что ещё полгода назад он был на стороне Киева, однако потом его настигло разочарование действиями киевских властей. Теперь Соскин считает, что президент Владимир Зеленский насаждает фашизм на Украине, бросая украинцев в топку бессмысленной бойни.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.