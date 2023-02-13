Экс-советник президента США Джон Болтон назвал Путина жёстким профессионалом

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал президента России Владимира Путина жёстким профессионалом, который очень чётко выражает свои мысли.

"Это жёсткий и хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", — заявил Болтон в интервью Public Broadcasting Service.

Американский политик отметил, что поведение Путина не изменилось с момента их первой встречи в конце 2001 года и до последней, которая состоялась в 2019 году. Болтон считает, что российский лидер осознаёт значимую роль Москвы на мировой арене и свою собственную силу.

"Он хочет восстановить Родину, ту матушку-Россию, в которую верит", — отметил политик.