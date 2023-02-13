Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов находится в московской больнице после отравления.
По словам чеченского руководителя, жизни Алаудинова ничто не угрожает. Состояние здоровья позволяет ему нормально разговаривать.
"Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице он", — заявил Кадыров в интервью телепрограмме "60 минут".
Он отметил, что отравленное письмо попало к молодым адъютантам Алаудинова, которые по недосмотру передали конверт командиру. В итоге пострадали все трое, поскольку письмо было пропитано отравляющим химическим веществом, состав которого ещё предстоит узнать российским специалистам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.