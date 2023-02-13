Алаудинов находится в больнице после отравления, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов находится в московской больнице после отравления.

По словам чеченского руководителя, жизни Алаудинова ничто не угрожает. Состояние здоровья позволяет ему нормально разговаривать.

"Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице он", — заявил Кадыров в интервью телепрограмме "60 минут".

Он отметил, что отравленное письмо попало к молодым адъютантам Алаудинова, которые по недосмотру передали конверт командиру. В итоге пострадали все трое, поскольку письмо было пропитано отравляющим химическим веществом, состав которого ещё предстоит узнать российским специалистам.