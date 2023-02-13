Александров: Пентагон запустил объекты над США, чтобы отвлечь внимание от "Северных потоков"

США намеренно раскручивают истерическую кампанию по поводу сбитых летательных аппаратов, поскольку это является удобным способом отвлечь общественность от статьи Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток". Вашингтону удалось переключить фокус внимания: все американцы говорят про инопланетян. Об этом заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru версию внеземного происхождения сбитых над США объектов.

Администрацию Джо Байдена фактически обвинили в преступлениях, поэтому не стоит исключать, что в дальнейшем представители американской элиты могут быть подвергнуты уголовному наказанию, указал эксперт. Более того, Александров допустил, что Пентагон мог сам запустить воздушные мишени после ажиотажа вокруг китайского аэростата, чтобы люди забыли о диверсиях Байдена.

"Китайцы уже отыгрались на американцах по полной и сняли развединформацию с американских шахт МБР, которые находятся в Монтане и Северной Дакоте. Поэтому можно предполагать, что США сами действуют", — отметил политолог.

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) допускает, что летательные объекты, которые недавно были сбиты над США, имеют внеземное происхождение.