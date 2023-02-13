США намеренно раскручивают истерическую кампанию по поводу сбитых летательных аппаратов, поскольку это является удобным способом отвлечь общественность от статьи Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток". Вашингтону удалось переключить фокус внимания: все американцы говорят про инопланетян. Об этом заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru версию внеземного происхождения сбитых над США объектов.
Администрацию Джо Байдена фактически обвинили в преступлениях, поэтому не стоит исключать, что в дальнейшем представители американской элиты могут быть подвергнуты уголовному наказанию, указал эксперт. Более того, Александров допустил, что Пентагон мог сам запустить воздушные мишени после ажиотажа вокруг китайского аэростата, чтобы люди забыли о диверсиях Байдена.
"Китайцы уже отыгрались на американцах по полной и сняли развединформацию с американских шахт МБР, которые находятся в Монтане и Северной Дакоте. Поэтому можно предполагать, что США сами действуют", — отметил политолог.
Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) допускает, что летательные объекты, которые недавно были сбиты над США, имеют внеземное происхождение.
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