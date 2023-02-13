Вена должна выдавать визы российским политикам под санкциями - глава МИД Австрии Шалленберг

Международные соглашения обязывают Вену выдавать визу даже тем российским политикам, в отношении которых введены санкции. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

По мнению политика, у Австрии и её партнёров существуют разногласия по вопросу выдачи виз тем российским политикам, на которых распространяется действие санкций. Европейские чиновники настаивают, чтобы Вена отказала им в визах. Однако, по мнению Шалленберга, это никак не стыкуется с участием российских представителей в заседаниях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Штаб квартира ОБСЕ, напомним, расположена в Вене.

"Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права", — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Австрии проходит акция протеста с требованием отмены санкций против России.