Международные соглашения обязывают Вену выдавать визу даже тем российским политикам, в отношении которых введены санкции. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.
По мнению политика, у Австрии и её партнёров существуют разногласия по вопросу выдачи виз тем российским политикам, на которых распространяется действие санкций. Европейские чиновники настаивают, чтобы Вена отказала им в визах. Однако, по мнению Шалленберга, это никак не стыкуется с участием российских представителей в заседаниях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Штаб квартира ОБСЕ, напомним, расположена в Вене.
"Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права", — добавил министр.
Ранее сообщалось, что в Австрии проходит акция протеста с требованием отмены санкций против России.
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