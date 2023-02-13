Кадыров: ради безопасности России нужно освободить Харьков и Одессу

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, для обеспечения безопасности России в ходе спецоперации придётся освободить Харьков и Одессу.

"Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство", — сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее Кадыров в своём Telegram-канале уже называл Одессу, Харьков, Киев и "в целом Украину нашей территорией, российской", а потому здесь российские войска должны не оборону держать, а проводить повсеместное наступление.