По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, для обеспечения безопасности России в ходе спецоперации придётся освободить Харьков и Одессу.
"Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство", — сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее Кадыров в своём Telegram-канале уже называл Одессу, Харьков, Киев и "в целом Украину нашей территорией, российской", а потому здесь российские войска должны не оборону держать, а проводить повсеместное наступление.
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