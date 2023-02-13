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Генерал Липовой: очередной летающий объект в небе над США, вероятно, опять китайский

Мир

Очередной летающий объект, появившийся в небе над США, скорее всего, опять был запущен Китаем. Такое мнение высказал генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума "Офицеров России" Сергей Липовой, пишет НСН.

Генерал Липовой: очередной летающий объект в небе над США, вероятно, опять китайский

По мнению Липового, задачей китайского объекта стало прощупывание зоны действия ПВО США, а также сбор разведданных.

Генерал-майор считает, что Китай будет предпринимать подобные действия и впредь. Липовой напомнил, что такие зонды остаются высоко в воздухе благодаря гелию, а вот взрывчатку они нести не могут.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер рассказал об очередном, уже четвёртом, летающем объекте, сбитом американским истребителем F-16 на границе с Канадой, над озером Гурон.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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