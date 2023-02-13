Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским неправильно. Однако согласен обсудить с ним украинский конфликт один на один.
"Я считаю, что Зеленский — террорист, деревенский сатанист, фашист он. Но я быстро переубедил бы его, я бы быстро подписал все документы, которые необходимы", — сказал Кадыров в интервью программе "60 минут".
Глава Чечни уточнил, что ничего бы не сказал Зеленскому, а просто заставил бы сделать его то, что нужно.
"Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять", — добавил он.
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