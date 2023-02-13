Расчёт Запада на всемирную коалицию против России не оправдался. Поворотного момента в геополитике из конфликта на Украине не получилось. Страны за пределами Европы дистанцировались от "демократических" государств.
Как пишет обозреватель Foreign Affairs Шиванкар Менон, никакой "естественной" поддержки в этом вопросе Запад не получил. По сути, страны глобального Юга не солидаризировались ни с Западом, ни с Россией.
Крупнейшие игроки не стали осуждать РФ при голосовании на Генассамблее ООН и в Совете по правам человека. Такие, как:
Санкции тоже вызывают восторг далеко не у всех, а отношения с Москвой пытаются сохранить — в той или иной форме — многие из тех, кто остались партнёрами России.
"Кризис на Украине, как глобальную трагедию, рассматривают только ЕС и США. У остального мира полно проблем и без Киева, начиная с долговых кризисов и заканчивая глобальным экономическим спадом и изменением климата.
Проблему Украины большинство стран рассматривают как проблему собственно Европы, и не понимают, почему они обязаны "в лепёшку расшибаться" ради Зеленского" — сообщает автор.
Государства-нейтралы стараются не портить отношения с Западом и выказывают уважение санкциям в отношении России лишь в рамках уже утратившей их доверие международной системы. Все великие державы проиграли в плане могущества и престижа — считают в издании.
Что же дальше?
Вариант уровня "Движения неприсоединения" времён холодной войны пока недостижим — сегодня мир не биполярен. Но налицо нейтральность многих стран глобального Юга, отмежевавшихся от существующего порядка в поиске собственных независимых решений.
Многие страны чувствуют себя брошенными в отсутствие действующей многосторонней системы или международного порядка — заключает автор.
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