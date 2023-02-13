Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, согласно которым 23-24 февраля произойдут "великие события".
"Капитуляция от Украины?" — предположил российский сенатор, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим Джабаров счёл слова министра необоснованными. По мнению члена СФ, из-за них не стоит паниковать. Необходимо продолжать "делать своё дело", добавил сенатор.
Ранее Кулеба предупредил, что РФ запомнит, как мир отметит годовщину начала военной спецоперации.
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Вооружённые силы РФ при ударе по Украине использовали ракеты, БПЛА, катера.