Российский сенатор допустил, что "великим событием" 23 февраля окажется капитуляция Украины

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, согласно которым 23-24 февраля произойдут "великие события".

"Капитуляция от Украины?" — предположил российский сенатор, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим Джабаров счёл слова министра необоснованными. По мнению члена СФ, из-за них не стоит паниковать. Необходимо продолжать "делать своё дело", добавил сенатор.

Ранее Кулеба предупредил, что РФ запомнит, как мир отметит годовщину начала военной спецоперации.