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Российский сенатор допустил, что "великим событием" 23 февраля окажется капитуляция Украины

Мир

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, согласно которым 23-24 февраля произойдут "великие события".

Российский сенатор допустил, что "великим событием" 23 февраля окажется капитуляция Украины

"Капитуляция от Украины?" — предположил российский сенатор, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим Джабаров счёл слова министра необоснованными. По мнению члена СФ, из-за них не стоит паниковать. Необходимо продолжать "делать своё дело", добавил сенатор.

Ранее Кулеба предупредил, что РФ запомнит, как мир отметит годовщину начала военной спецоперации.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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