Группа украинских беженцев поселилась в британском городе Бирмингем. Однако переселенцы прожили там всего неделю из-за "больших культурных различий". Украинцы оказались недовольны тем, что в их районе было слишком много "цветных" мигрантов.
Местная жительница Андреа решила приютить у себя в доме беженцев, однако гостья заявила, что не будет жить здесь из-за мусульман.
"Мы по-настоящему были шокированы подобными заявлениями. Нашим гостям было тяжело принять разные культуры: слишком много людей с разным цветом кожи, слишком много мусульман", — отметила Андреа в интервью Channel 4.
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