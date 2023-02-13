Украинские беженцы недовольны обилием "цветных" мигрантов в Британии

Группа украинских беженцев поселилась в британском городе Бирмингем. Однако переселенцы прожили там всего неделю из-за "больших культурных различий". Украинцы оказались недовольны тем, что в их районе было слишком много "цветных" мигрантов.

Местная жительница Андреа решила приютить у себя в доме беженцев, однако гостья заявила, что не будет жить здесь из-за мусульман.

"Мы по-настоящему были шокированы подобными заявлениями. Нашим гостям было тяжело принять разные культуры: слишком много людей с разным цветом кожи, слишком много мусульман", — отметила Андреа в интервью Channel 4.