Global Times: президент США Байден едет в Польшу для ужесточения общей позиции с ЕС по России

Джо Байден собирается с визитом в Польшу. Американский президент намерен надавить на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении РФ. Кроме того, хозяин Белого дома планирует заглушить голоса тех, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет издание Global Times.

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн уверен, что Байден своей поездкой хочет придать импульс его избранию на пост президента США в следующем году.

"Он также хочет оказать большее давление на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с ещё более жёсткой ястребиной позицией, делающей деэскалацию конфликта далёкой от воплощения", — сказал эксперт.