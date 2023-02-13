Посол Келин: в Британии вербуют украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт

Украинских беженцев в Британии вербуют для дальнейшей отправки на фронт. Об этом заявил посол России Андрей Келин.

По его словам, посольство Украины оправляет письма с призывом вступить в ряды ВСУ и прибыть на территорию Незалежной для участия в вооружённом конфликте.

"Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину", — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.