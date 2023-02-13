Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
АТОР: Чехия, Британия и Нидерланды стали самыми непопулярными странами для отдыха у россиян в 2023 году
Капитан 103-й бригады ТрО Ганущин заявил о возросших темпах мобилизации из-за потерь ВСУ
РИА Новости: десантники ВС РФ нанесли точечные удары из гаубицы Д-20 по ВСУ в ЛНР
Российский сенатор допустил, что "великим событием" 23 февраля окажется капитуляция Украины
Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
Лор Зайцев: любителям выдергивать волосы из носа грозит синус тробмоз
Украинец Малиновский не принял извинения комментатора, назвавшего его русским
Global Times: президент США Байден едет в Польшу для ужесточения общей позиции с ЕС по России
Аналитик Мин-Чи Куо: цены на смартфоны значительно снизятся в 2023 году

Посол Келин: в Британии вербуют украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт

Мир

Украинских беженцев в Британии вербуют для дальнейшей отправки на фронт. Об этом заявил посол России Андрей Келин.

Посол Келин: в Британии вербуют украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт

По его словам, посольство Украины оправляет письма с призывом вступить в ряды ВСУ и прибыть на территорию Незалежной для участия в вооружённом конфликте.

"Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину", — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия

Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО
МК: войска ВС РФ применили на Украине новую тактику ракетных ударов с обманом ПВО
ВС РФ применили новую тактику ударов
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
Снайпер ВС РФ ликвидировал двух наёмников одним выстрелом
Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев
Военнопленные рассказали про обман со стороны командования ВСУ
В Евросоюзе наркоманы хотят быть похожими на Зеленского
Аллегрова исполнила в Кремле композицию о России с намёком на ядерное оружие
Аллегрова исполнила в Кремле композицию о России с намёком на ядерное оружие
Последние материалы
Украинец Малиновский не принял извинения комментатора, назвавшего его русским
Global Times: президент США Байден едет в Польшу для ужесточения общей позиции с ЕС по России
Аналитик Мин-Чи Куо: цены на смартфоны значительно снизятся в 2023 году
Украинские беженцы недовольны обилием "цветных" мигрантов в Британии
Медтехнику в России будут ремонтировать неоригинальными запчастями
KP.RU: Леонид Агутин задолжал налоговой службе почти восемь миллионов рублей
РИА Новости: армия РФ уничтожила гаубицу "Акация" и миномёт ВСУ под Херсоном
РИА Новости: Европе показали правду о том, какой бывает война
СВР: США отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков, их готовят в Сирии
Конор Макгрегор рассказал, как отреагировал на победу Махачева над Волкановски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников