РИА Новости: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы

На Западе по-прежнему делают вид, что ничего не произошло, хотя после публикации сенсационного расследования журналиста Сеймура Херша по поводу того, кто взорвал "Северные потоки", прошла уже неделя.

А британцы уже паникуют от двух слов, прозвучавших в заявлении официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в своей авторской колонке.

Публицист отмечает, что западные мейнстримные СМИ поначалу вообще старались этой истории не замечать. А вот британская Daily Express, перевирая в который раз слова Пескова, забила тревогу, опубликовав статью под заголовком "Россия угрожает газопроводу "Британия — Норвегия".

Песков заявил, что оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно, напомнил обозреватель.

"Усмотреть в этих словах угрозу газопроводу "Британия — Норвегия" очень сложно. Однако британцы уже паникуют от двух слов: "расследование" и "наказание". Потому что прекрасно понимают, на кого выйдет любое беспристрастное расследование теракта", — заключил журналист.