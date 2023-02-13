РИА Новости: в США задумались о передаче Украине ядерного оружия

Киевский режим вот уже несколько лет усиленно намекает Вашингтону, что им надо помочь обзавестись ядерным оружием. В США довольно долго этому противились, но сегодня стали говорить открыто, пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Публицист отметила, что тему с передачей Украине ядерного оружия, или благословения на его создание, стали открыто поднимать в американском информационном поле. А старт обсуждению дала газета The Washington Post.

Издание опубликовало статью известного американского специалиста по ядерному разоружению под заголовком "Украина сдала ядерное оружие под наши обещания. Вот что мы ей должны".

Автор сразу заявляет, что любой исход нынешнего конфликта, который подорвёт суверенитет Украины, станет доказательством того, что отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой.

"Специалист по нераспространению полагает, что украинский кейс станет предлогом для самых разных стран не полагаться на американский ядерный зонтик, а обзавестись своим — ведь одно только его наличие позволяет, как мы видим, регулировать уровень эскалации и выигрывать войны", — констатирует Никифорова.