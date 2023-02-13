В киевском метро неожиданно зазвучала песня "День Победы"

В Киевском метро внезапно зазвучала песня "День Победы" в исполнении российского певца Льва Лещенко. Видеозапись появилась в украинских соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина и женщина стоят обнявшись на одной из станции киевского метрополитена. В какой-то момент неожиданно, вероятно, из динамиков раздаётся музыка со словами победного гимна.

Интересно, как отреагировали на это украинцы. Мужчина так и продолжил стоять спиной, а женщина подняла левую руку вверх и начала пританцовывать в такт музыке. Видно было, что она сильно обрадовалась.