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В киевском метро неожиданно зазвучала песня "День Победы"

Мир

В Киевском метро внезапно зазвучала песня "День Победы" в исполнении российского певца Льва Лещенко. Видеозапись появилась в украинских соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина и женщина стоят обнявшись на одной из станции киевского метрополитена. В какой-то момент неожиданно, вероятно, из динамиков раздаётся музыка со словами победного гимна.

Интересно, как отреагировали на это украинцы. Мужчина так и продолжил стоять спиной, а женщина подняла левую руку вверх и начала пританцовывать в такт музыке. Видно было, что она сильно обрадовалась.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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