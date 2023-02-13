Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создаёт условия для нового наступления в Донбассе

Россия, похоже, создаёт условия для нового наступления в Донбассе. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью изданию RND.

Разведчик предположил, что российская армия будет наступать в Луганской области.

По словам экс-главы ЦРУ, у ВС РФ много солдат и различного вооружения. Петреус также заметил, что Россия имеет большое количество сырья, а это позволяет ей обходить западные санкции и экспортный контроль.

Ранее о том, что Россия готовит масштабное наступление в рамках СВО в ближайшие дни или месяцы говорил и полковник британской армии в отставке Ричард Кемп.