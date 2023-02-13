Global Times: власти США не стремятся к прекращению конфликта на Украине

Американские власти не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает Global Times.

По информации китайского издания, президент США Джо Байден жаждет продолжения боевых действий. Как пояснили аналитики в интервью газете, главная цель Вашингтона — подрыв позиций России и Европы на международной арене.

"Украина — это цена, которую Вашингтон готов заплатить", — сказано в публикации.

Военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что США способны только портить российско-украинские переговоры, мешая сторонам достигнуть договорённостей. Он подчеркнул: миру нужен "молчаливый консенсус" Москвы и Вашингтона, который позволит избежать ужесточения конфликта. Собеседник издания считает, что Россия в любом случае достигнет целей спецоперации.