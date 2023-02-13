Newsweek: поездка Зеленского в Европу продемонстрировала его отчаяние

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Европу продемонстрировала его отчаяние. Об этом сообщает Newsweek.

По словам обозревателя Брендана Коула, глава Украины требовал, чтобы европейские лидеры оказали "срочную поддержку" Киеву перед ожидаемым наступлением Вооружённых сил РФ. Он напомнил, что Зеленский активно призывал ЕС передать ВСУ боевые самолёты. Как пояснил журналист, такое поведение свидетельствует о плачевном состоянии украинского президента.

"Зеленский в отчаянии", — подчеркнул автор публикации.

Он также добавил, что европейские страны не спешат с предоставлением истребителей киевскому режиму. Главные партнёры Зеленского пообещали ему обсудить этот вопрос со всеми членами НАТО, указал обозреватель.

Бывший офицер разведки британской армии Филип Ингрэм отметил в интервью изданию, что на обучение украинских лётчиков уйдут месяцы. Он подчеркнул: Запад согласится на поставки истребителей лишь после того, как солдаты ВСУ пройдут курс подготовки по управлению боевыми самолётами.