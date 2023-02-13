Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Максим Аверин рассказал о трудностях съёмок фильма "Море. Солнце. Склифосовский"
Дочь Андрея Миронова Мария возмущена увольнением Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова
StarHit: Актёр Алексей Панин возмущен новостью о своей смерти
Снайпер ВС РФ уничтожил двух иностранных наёмников одним выстрелом
Генерал Гурулёв призвал ВС РФ усилить защиту Калининграда и Белоруссии от Польши
Маргарита Симоньян за минуту рассказала, чем закончится СВО: Украина в составе РФ
Милорад Додик: страны Запада паникуют из-за мощного оружия Путина
РВ: штурмующие Угледар легендарные тяжёлые снайперы уничтожили более ста наёмников и боевиков ВСУ
Берлускони: США должны предложить Зеленскому в обмен на прекращение огня план восстановления

Северное командование ПВО допускает внеземное происхождение сбитых над США объектов

Мир

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) допускает, что летательные объекты, которые недавно были сбиты над Соединёнными Штатами Америки, имеют внеземное происхождение.

Северное командование ПВО допускает внеземное происхождение сбитых над США объектов

Как отметил руководитель NORAD Глен ван Херк, разведывательные службы организовали дополнительную проверку для формирования окончательных заключений. Во время спецбрифинга он напомнил, что истребители США поразили несколько неизвестных высотных целей в воздушной пространстве Аляски и Канады, а также над озером Гурон.

"Лично я не исключаю никаких версий", — сказал Херк, отвечая на вопрос американского журналиста, допускает ли он версию о внеземном происхождении объектов.

По его словам, военные США пока не могут объяснить, за счёт чего поражённые летательные аппараты балансировали в небе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что неопознанный летательный объект над Канадой был сбит истребителями американских Военно-воздушных сил по приказу президента США Джо Байдена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ применили новую тактику ударов

Вооружённые силы РФ при ударе по Украине использовали ракеты, БПЛА, катера.

МК: войска ВС РФ применили на Украине новую тактику ракетных ударов с обманом ПВО
Глава МИД Украины Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
Европа получила жёсткое послание от России из-за истребителей для ВСУ
Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев
Аллегрова исполнила в Кремле композицию о России с намёком на ядерное оружие
В Евросоюзе наркоманы хотят быть похожими на Зеленского
Появилось первое фото моста после атаки морского дрона ВС РФ
Появилось первое фото моста после атаки морского дрона ВС РФ
Последние материалы
StarHit: Актёр Алексей Панин возмущен новостью о своей смерти
Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля
Снайпер ВС РФ уничтожил двух иностранных наёмников одним выстрелом
Генерал Гурулёв призвал ВС РФ усилить защиту Калининграда и Белоруссии от Польши
Маргарита Симоньян за минуту рассказала, чем закончится СВО: Украина в составе РФ
Милорад Додик: страны Запада паникуют из-за мощного оружия Путина
РВ: штурмующие Угледар легендарные тяжёлые снайперы уничтожили более ста наёмников и боевиков ВСУ
Берлускони: США должны предложить Зеленскому в обмен на прекращение огня план восстановления
Генерал ВСУ Наев: разведка США передаёт Украине данные для определения целей ударов
Globe and Mail: власти Канады полагают, что сбитый над страной шар мог быть российским
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников