Северное командование ПВО допускает внеземное происхождение сбитых над США объектов

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) допускает, что летательные объекты, которые недавно были сбиты над Соединёнными Штатами Америки, имеют внеземное происхождение.

Как отметил руководитель NORAD Глен ван Херк, разведывательные службы организовали дополнительную проверку для формирования окончательных заключений. Во время спецбрифинга он напомнил, что истребители США поразили несколько неизвестных высотных целей в воздушной пространстве Аляски и Канады, а также над озером Гурон.

"Лично я не исключаю никаких версий", — сказал Херк, отвечая на вопрос американского журналиста, допускает ли он версию о внеземном происхождении объектов.

По его словам, военные США пока не могут объяснить, за счёт чего поражённые летательные аппараты балансировали в небе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что неопознанный летательный объект над Канадой был сбит истребителями американских Военно-воздушных сил по приказу президента США Джо Байдена.