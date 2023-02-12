Польша закупает новое вооружение, призывает резервистов, проводит военные учения, претендует на звание страны с самой мощной армией в Европе. В случае ослабления ВСУ именно польские войска станут вторым эшелоном НАТО, который будет готов пойти против России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
"В Польшу интенсивно поставляют оружие, к апрелю-маю они создадут ударные группировки", — подчеркнул он.
На этом фоне России следует уделить особое внимание защите Калининграда и Белоруссии, указал генерал. Однако Москва готова к любому сценарию развития событий и уже сейчас начинает действовать в тандеме с Пекином, считает Гурулёв.
По словам депутата, присутствие фрегата "Адмирал Горшков" в Атлантике с корабельной ударной группировкой и китайские разведывательные шары — звенья одной цепи.
"Одновременные пролёты стратегических бомбардировщиков в тех же районах придают всему этому ещё более зловещий характер. Это бесподобные меры по вскрытию обстановки на территории США, а также хорошие меры стратегического сдерживания", — указал он в своём Telegram-канале.
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