Генерал Гурулёв призвал ВС РФ усилить защиту Калининграда и Белоруссии от Польши

Польша закупает новое вооружение, призывает резервистов, проводит военные учения, претендует на звание страны с самой мощной армией в Европе. В случае ослабления ВСУ именно польские войска станут вторым эшелоном НАТО, который будет готов пойти против России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"В Польшу интенсивно поставляют оружие, к апрелю-маю они создадут ударные группировки", — подчеркнул он.

На этом фоне России следует уделить особое внимание защите Калининграда и Белоруссии, указал генерал. Однако Москва готова к любому сценарию развития событий и уже сейчас начинает действовать в тандеме с Пекином, считает Гурулёв.

По словам депутата, присутствие фрегата "Адмирал Горшков" в Атлантике с корабельной ударной группировкой и китайские разведывательные шары — звенья одной цепи.

"Одновременные пролёты стратегических бомбардировщиков в тех же районах придают всему этому ещё более зловещий характер. Это бесподобные меры по вскрытию обстановки на территории США, а также хорошие меры стратегического сдерживания", — указал он в своём Telegram-канале.