Милорад Додик: страны Запада паникуют из-за мощного оружия Путина

Страны коллективного Запада испугались мощного оружия президента России Владимира Путина, которое может быть применено в ходе украинского конфликта. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Внезапно выяснилось, что у Путина есть более сильное вооружение, чем у Запада, поэтому у западных политиков возникла паника. Очевидно, русские не глупы", — указал он в беседе с Kosovo Online.

Додик подчеркнул, что Европа теряет две самые главные вещи: свою позицию на мировой арене и отношения с Россией.