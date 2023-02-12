Страны коллективного Запада испугались мощного оружия президента России Владимира Путина, которое может быть применено в ходе украинского конфликта. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Внезапно выяснилось, что у Путина есть более сильное вооружение, чем у Запада, поэтому у западных политиков возникла паника. Очевидно, русские не глупы", — указал он в беседе с Kosovo Online.
Додик подчеркнул, что Европа теряет две самые главные вещи: свою позицию на мировой арене и отношения с Россией.
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