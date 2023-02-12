Воздушный объект, сбитый над территорией Канады, мог быть "разведывательным аэростатом" китайского или российского происхождения. Об этом заявил неназванный чиновник, на которого ссылается местное издание The Globe and Mail.
О типе летательного аппарата, перехваченном накануне истребителем F-22, его происхождении или назначении власти Канады и США официально не говорят, предлагая дождаться результатов исследования обломков.
Однако в субботу чиновник из правительства сказал корреспонденту газеты, что есть предположения о российском или китайском происхождении шара, который мог вести разведку.
Пока об объекте известно лишь, что он был меньше и проще гигантского воздушного шара, сбитого ранее американцами над Атлантическим океаном.
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