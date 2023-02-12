Globe and Mail: власти Канады полагают, что сбитый над страной шар мог быть российским

Воздушный объект, сбитый над территорией Канады, мог быть "разведывательным аэростатом" китайского или российского происхождения. Об этом заявил неназванный чиновник, на которого ссылается местное издание The Globe and Mail.

О типе летательного аппарата, перехваченном накануне истребителем F-22, его происхождении или назначении власти Канады и США официально не говорят, предлагая дождаться результатов исследования обломков.

Однако в субботу чиновник из правительства сказал корреспонденту газеты, что есть предположения о российском или китайском происхождении шара, который мог вести разведку.

Пока об объекте известно лишь, что он был меньше и проще гигантского воздушного шара, сбитого ранее американцами над Атлантическим океаном.