Солдаты ВСУ в Артёмовске пьют коньяк, чтобы заглушить страх перед ВС РФ

Военным украинской армии приходится пить коньяк, чтобы заглушить ужас от происходящего в Артёмовске (Бахмуте). Об этом сообщили журналисты немецкого издания Bild*:

Один из солдат ВСУ признался, что остаётся надеяться только на высшие силы, поскольку самолёты ВКС РФ постоянно летают над городом.

"Это страшно. Обычно я всегда пью коньяк, когда выхожу на улицу", — заявил боевик.

Немецкие журналисты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал своим солдатам любой ценой удерживать Артёмовск. По их мнению, в ближайшее время будет решена судьба населённого пункта. Однако на данный момент ситуация складывается не в пользу ВСУ, признали корреспонденты.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.