Марков: в нынешнем формате вооружённое противостояние на Украине может идти и 10, и 20 лет

По мнению политолога Сергея Маркова, украинский конфликт в его нынешнем виде может длиться очень долго.

Эксперт пояснил, что США и ЕС могут продолжать это вооружённое противостояние бесконечно долго, поскольку сами находятся в безопасности и почти не несут потерь. То же самое можно сказать и о России, ввиду её больших размеров, богатых ресурсов и стабильной экономики.

"США и ЕС, находятся к очень комфортном положении. Потери их военных абсолютно минимальны. Их безопасность в прекрасном состоянии. Они даже консолидировали свою политическую систему. И они поэтому могут продолжать войну очень долго.

Россия тоже большая страна. Ее ресурсов хватит на годы и десятилетия противостояния. Экономика не упала. Уровень жизни упал не значительно", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Эксперт добавил, что украинцы, вопреки всем данным об огромных потерях ВСУ, так же "не закончатся ещё очень долго". Марков подсчитал, что с учётом текущих потерь в 100 тысяч бойцов в год, за 10 лет Украина потеряет порядка 1 миллиона человек, что составит 3% от общего количества её жителей.

Поэтому в своём нынешнем формате вооружённое противостояние на Украине может продолжаться и 10, и 20 лет, заключил Марков.